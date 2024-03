Urteil im Untreue-Prozess gegen Rechtsanwältin erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen eine Rechtsanwältin wegen Betruges, Untreue und Urkundenfälschung soll heute vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil verkündet werden. Der 42-Jährigen wird seit September zur Last gelegt, in 27 Fällen als Betreuerin ältere Menschen entweder um größere Summen geschädigt oder aber sich mittels gefälschter Testamente Nachlässe zugeschanzt zu haben. Ursprünglich lautete die Anklage auf eine sechsstellige Schadenssumme - in ihrem Plädoyer ging die Anklagevertreterin allerdings nur noch von einem konkret nachgewiesenen Betrag von knapp 44 000 Euro aus. Gleichwohl beantragte die Staatsanwältin eine Haftstrafe von sechs Jahren sowie ein lebenslanges Berufsverbot gegen die Angeklagte, während ihr Verteidiger keinen speziellen Strafantrag stellte.