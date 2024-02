Urteil nach tödlichem Schlag auf Fußballplatz kommende Woche

Frankfurt/Main/Berlin (dpa) - Im Fall der tödlichen Auseinandersetzung nach einem Jugendfußballturnier in Frankfurt/Main im vergangenen Jahr wird am 7. März das Urteil gegen den 17-jährigen Angeklagten erwartet. Die Beweisaufnahme sei abgeschlossen, alle Zeugen seien vernommen, sagte ein Sprecher des Frankfurter Landgerichts der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zudem habe sich der Angeklagte vor der Kammer geäußert. Weitere Termine vor den Abschlussplädoyers und der Urteilsentscheidung sind demnach nicht notwendig.