Urteil zum Mord an Maria vor 42 Jahren rechtskräftig

Aschaffenburg (dpa) - Das Urteil zum Mord an der 19-jährigen Maria Köhler vor mehr als 42 Jahren in Aschaffenburg ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision der Verteidigung als unbegründet verworfen, teilte das Landgericht Aschaffenburg mit. Die Nachprüfung der Entscheidung von Ende Juni habe keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. Zuvor hatte das «Main-Echo» berichtet.

Die 1. Strafkammer des Landgerichts hatte den Angeklagten, der ein Ex-Freund der jungen Frau war, wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 67-Jährige hatte in dem Verfahren gestanden, die angehende Krankenschwester am 30. Juli 1984 in ihrem Zimmer nach einem Streit getötet zu haben.

Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert - der Angeklagte sei wegen Verjährung allerdings freizusprechen, hatte seine Anwältin in dem Verfahren gefordert.

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