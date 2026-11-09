Gewalttat

Urteil zum Mord an Maria vor 42 Jahren rechtskräftig

Eine junge Frau wird in ihrem Zimmer stranguliert. Jahrzehntelang ist der Täter auf der Flucht, wird letztlich doch geschnappt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu Recht, wie der BGH festhält.

Der Verdächtige konnte erst im vergangenen Jahr gefasst werden. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Der Verdächtige konnte erst im vergangenen Jahr gefasst werden. (Archivbild)

Aschaffenburg (dpa) - Das Urteil zum Mord an der 19-jährigen Maria Köhler vor mehr als 42 Jahren in Aschaffenburg ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision der Verteidigung als unbegründet verworfen, teilte das Landgericht Aschaffenburg mit. Die Nachprüfung der Entscheidung von Ende Juni habe keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. Zuvor hatte das «Main-Echo» berichtet.

Die 1. Strafkammer des Landgerichts hatte den Angeklagten, der ein Ex-Freund der jungen Frau war, wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 67-Jährige hatte in dem Verfahren gestanden, die angehende Krankenschwester am 30. Juli 1984 in ihrem Zimmer nach einem Streit getötet zu haben. 

Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert - der Angeklagte sei wegen Verjährung allerdings freizusprechen, hatte seine Anwältin in dem Verfahren gefordert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der staatenlose Mann war nach der Tat von Aschaffenburg über Frankfurt/Main in die Türkei geflohen und blieb jahrzehntelang auf der Flucht. Er konnte erst im vergangenen Jahr gefasst werden. Er war bei der Tat 25 Jahre alt und hatte Maria stranguliert. Das Motiv des Mannes konnte in dem Prozess nicht sicher geklärt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Maria stranguliert - Angeklagter geht in Revision
Gewalttat

Maria stranguliert - Angeklagter geht in Revision

Eine junge Frau wird in ihrem Zimmer stranguliert. Jahrzehntelang ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Nun gibt es ein Urteil gegen den Mann - doch das will er nicht akzeptieren.

06.07.2026

Lebenslang nach Strangulation mit Schal vor fast 42 Jahren
Gewalttat

Lebenslang nach Strangulation mit Schal vor fast 42 Jahren

DNA-Spuren, neue Ermittlungen und ein Geständnis: Wie ein jahrzehntealter Fall in Aschaffenburg vor Gericht aufgearbeitet wird – und warum es Mord gewesen sein soll.

29.06.2026

Urteil für Paar nach Beil-Mord an Flüchtling rechtskräftig
Urteil

Urteil für Paar nach Beil-Mord an Flüchtling rechtskräftig

Ein 18 Jahre alter Migrant wird in Unterfranken getötet. Überführt wird ein Ehepaar, das das Opfer wohl bestrafen wollte.

10.02.2026

Maria stranguliert - Geständnis nach 41 Jahren Flucht
Ungelöster Altfall

Maria stranguliert - Geständnis nach 41 Jahren Flucht

In einem Wohnheim in Aschaffenburg wird vor mehr als vier Jahrzehnten eine angehende Krankenschwester getötet. Der Verdächtige flieht und bleibt lange verschwunden - dabei war er zeitweise ganz nah.

16.09.2025

Urteil nach Anschlagsplänen auf Synagoge rechtskräftig
Islamisten

Urteil nach Anschlagsplänen auf Synagoge rechtskräftig

Sie wurden wegen Anschlagsplänen auf jüdische Einrichtungen verurteilt - nun ist die Entscheidung des Landgerichts Heilbronn gegen zwei junge Männer rechtskräftig.

04.06.2025