Bundesliga

Uzun, Ebnoutalib und Batshuayi zurück im Eintracht-Training

Vor dem Spiel in Heidenheim füllt sich der Kader von Eintracht Frankfurt. Drei Offensivspieler kehren auf den Trainingsplatz zurück.

Younes Ebnoutalib nimmt wieder am Mannschaftstraining teil (Archivbild). Foto: Tom Weller/dpa
Younes Ebnoutalib nimmt wieder am Mannschaftstraining teil (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Rückkehr der Frankfurter Offensivkräfte Can Uzun, Michy Batshuayi und Younes Ebnoutalib scheint näher zu rücken. Alle drei lange verletzten Spieler trainierten mit ihren Eintracht-Kollegen am Mittwoch auf dem grünen Rasen der Frankfurter Fußballschule. Ob sie bereits für das kommende Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim zur Verfügung stehen, ist noch offen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ebnoutalib hatte im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in der Winterpause von Zweitligist SV Elversberg an den Main einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Die Verletzung aus dem Stuttgart-Match wurde konservativ behandelt. Uzun zog sich Ende Januar erneut eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu, Batshuayi brach sich Anfang Dezember 2025 den Mittelfuß. Rasmus Kristensen, Ansgar Knauff, Arthur Theate und Kaua Santos befinden sich weiter in der Reha.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurts Ebnoutalib fällt nach Innenbandverletzung aus
Bundesliga

Frankfurts Ebnoutalib fällt nach Innenbandverletzung aus

Nach nur einem kompletten Spiel ist erst einmal Schluss für Frankfurts Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib. Er wird der Eintracht wegen einer Knieverletzung länger fehlen.

14.01.2026

Uzun vor Startelf-Comeback bei Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Uzun vor Startelf-Comeback bei Eintracht Frankfurt

Can Uzun könnte im Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg erstmals seit Anfang November wieder in der Startelf stehen.

12.12.2025

Toppmöller fordert Leidensfähigkeit - Fußbruch bei Batshuayi
Champions League

Toppmöller fordert Leidensfähigkeit - Fußbruch bei Batshuayi

Nach dem 0:6 in Leipzig muss Eintracht Frankfurt ausgerechnet beim großen FC Barcelona ran. Trainer Toppmöller fordert Leidensfähigkeit. Unterdessen wird die Stürmer-Not bei den Hessen immer größer.

08.12.2025

MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus
Bundesliga-Topspiel

MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus

Gerade ist er als neue Sturmhoffnung bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden. Nun fällt Batshuayi mit einer Fußverletzung aus.

06.12.2025

Batshuayi und Wahi im Training bei Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt

Batshuayi und Wahi im Training bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Neuzugänge Michy Batshuayi und Elye Wahi sind beim Training dabei. Für Batshuayi ist es eine Premiere, Wahi war zuletzt noch angeschlagen.

05.02.2025