Uzun, Ebnoutalib und Batshuayi zurück im Eintracht-Training

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Rückkehr der Frankfurter Offensivkräfte Can Uzun, Michy Batshuayi und Younes Ebnoutalib scheint näher zu rücken. Alle drei lange verletzten Spieler trainierten mit ihren Eintracht-Kollegen am Mittwoch auf dem grünen Rasen der Frankfurter Fußballschule. Ob sie bereits für das kommende Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim zur Verfügung stehen, ist noch offen.

Ebnoutalib hatte im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in der Winterpause von Zweitligist SV Elversberg an den Main einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Die Verletzung aus dem Stuttgart-Match wurde konservativ behandelt. Uzun zog sich Ende Januar erneut eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu, Batshuayi brach sich Anfang Dezember 2025 den Mittelfuß. Rasmus Kristensen, Ansgar Knauff, Arthur Theate und Kaua Santos befinden sich weiter in der Reha.