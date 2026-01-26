Uzun fehlt Frankfurt erneut wegen Muskelverletzung
Bei Eintracht Frankfurt läuft es einfach nicht aktuell. Nun fällt auch noch Can Uzun aus - wieder einmal mit einer Muskelverletzung.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss erneut auf Offensiv-Juwel Can Uzun verzichten. Der 20-Jährige fehlt bis auf weiteres wegen einer muskulären Verletzung im Oberschenkel, wie die Eintracht mitteilte. Uzun zog sich die Verletzung am Samstag beim 1:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu. Er wurde in der 61. Minute ausgewechselt.
Uzun war schon im November des vergangenen Jahres mehrere Wochen wegen einer Muskelverletzung ausgefallen. Der türkische Nationalspieler kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf acht Tore und fünf Vorlagen.