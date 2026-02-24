Vandalismus an Glasfaserkabeln: Hunderttausende Euro Schaden
In Heilbronn haben Unbekannte sich an Glasfaserkabeln zu schaffen gemacht. Zeitweise hatten mehr als 200 Haushalte kein Internet. Der Schaden sei enorm, sagt das zuständige Unternehmen.
Heilbronn (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Heilbronn Glasfaserkabel in elf Verteilerkästen durchgeschnitten. Dadurch waren zeitweise bis zu 220 Haushalte ohne Internet, teilte die Deutsche GigaNetz mit. Mittlerweile seien wieder rund 140 der betroffenen Haushalte am Netz. Rund 20 Techniker seien im Einsatz. Bis Donnerstag sollen demnach wieder alle betroffenen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Der Vandalismus ereignete sich demnach vor rund einer Woche. Die Verteilerkästen seien mit einem Universalschlüssel geöffnet worden. Die Kabel seien dann in den Verteilerkästen durchtrennt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.
Die Polizei bestätigte den Vorfall. Der reine Materialschaden am Kabel selbst belaufe sich auf rund 300 Euro. Allerdings liege der Gesamtschaden inklusive Instandsetzung laut dem Telekommunikationsunternehmen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Deutsche GigaNetz spricht von «einem Angriff auf kritische Infrastruktur».