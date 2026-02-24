Kriminalität

Vandalismus an Glasfaserkabeln: Hunderttausende Euro Schaden

In Heilbronn haben Unbekannte sich an Glasfaserkabeln zu schaffen gemacht. Zeitweise hatten mehr als 200 Haushalte kein Internet. Der Schaden sei enorm, sagt das zuständige Unternehmen.

In Heilbronn haben Unbekannte Glasfaserkabel beschädigt - zeitweise waren bis zu 220 Kunden von Internet-Ausfällen betroffen. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn
In Heilbronn haben Unbekannte Glasfaserkabel beschädigt - zeitweise waren bis zu 220 Kunden von Internet-Ausfällen betroffen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Heilbronn Glasfaserkabel in elf Verteilerkästen durchgeschnitten. Dadurch waren zeitweise bis zu 220 Haushalte ohne Internet, teilte die Deutsche GigaNetz mit. Mittlerweile seien wieder rund 140 der betroffenen Haushalte am Netz. Rund 20 Techniker seien im Einsatz. Bis Donnerstag sollen demnach wieder alle betroffenen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Vandalismus ereignete sich demnach vor rund einer Woche. Die Verteilerkästen seien mit einem Universalschlüssel geöffnet worden. Die Kabel seien dann in den Verteilerkästen durchtrennt worden, teilte das Unternehmen weiter mit. 

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Der reine Materialschaden am Kabel selbst belaufe sich auf rund 300 Euro. Allerdings liege der Gesamtschaden inklusive Instandsetzung laut dem Telekommunikationsunternehmen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Deutsche GigaNetz spricht von «einem Angriff auf kritische Infrastruktur».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite