Vater attackiert Autofahrer nach E-Scooter-Unfall des Sohns
Ein achtjähriger Junge verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Vater gerät in Rage und geht auf den jungen Fahrer los.
Pliezhausen (dpa/lsw) - Ein spielendes Kind ist in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Anschließend soll der Vater des Jungen den Autofahrer attackiert haben, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war der Junge am Freitagabend in einem verkehrsberuhigten Bereich mit einem E-Scooter gegen ein vorbeifahrendes Auto gerollt und dabei gestürzt. Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei geriet der 45-jährige Vater des Kindes anschließend in Rage. Er soll den 18 Jahre alten Autofahrer mit Fäusten und einem Tretroller attackiert haben. Der 18-Jährige wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.