Nach Unfall

Vater attackiert Autofahrer nach E-Scooter-Unfall des Sohns

Ein achtjähriger Junge verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Vater gerät in Rage und geht auf den jungen Fahrer los.

Das Kind wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa
Das Kind wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Pliezhausen (dpa/lsw) - Ein spielendes Kind ist in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Anschließend soll der Vater des Jungen den Autofahrer attackiert haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der Junge am Freitagabend in einem verkehrsberuhigten Bereich mit einem E-Scooter gegen ein vorbeifahrendes Auto gerollt und dabei gestürzt. Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei geriet der 45-jährige Vater des Kindes anschließend in Rage. Er soll den 18 Jahre alten Autofahrer mit Fäusten und einem Tretroller attackiert haben. Der 18-Jährige wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite