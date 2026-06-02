Wassersportunfall

Vater rettet bewusstlosen Sohn aus der Donau

Auf der Donau prallt ein Stand-Up Paddle-Board gegen einen Baum – plötzlich wird ein 14-Jähriger unter Wasser gezogen. Doch sein Vater kann Schlimmeres verhindern.

Das Paddle-Board kollidierte mit einem Baum. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Das Paddle-Board kollidierte mit einem Baum. (Symbolbild)

Rottenacker (dpa) - Ein 14-Jähriger ist nach einem Unfall mit zwei Stand-Up Paddle-Boards auf der Donau von der Strömung unter Wasser gezogen worden. Dabei verlor der Jugendliche das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Sein Vater zog ihn schließlich aus dem Wasser und beatmete ihn, bis er wieder bei Bewusstsein war.

Vater und Sohn waren zusammen mit einem 15-Jährigen auf zwei miteinander verbundenen Boards auf dem Fluss bei Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) unterwegs. Das vordere Board prallte dann gegen einen Baum und alle drei stürzten ins Wasser. Der 47-jährige Vater sowie der 15-Jährige retteten sich auf eine Sandbank, während der 14-Jährige mit seiner Fußhalterung am Baum festhing.

Nach der Rettung durch den Vater brachten die Rettungskräfte den 14-Jährigen vorsorglich in eine Klink.

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