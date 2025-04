Verbände fordern Sofortprogramm zum Erreichen der Klimaziele

Stuttgart (dpa/lsw) - Zahlreiche Verbände und Organisationen fordern von der Landesregierung zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele in Baden-Württemberg. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die Ministerinnen und Minister sowie die Fraktionen von Grünen und CDU im Landtag fordern die Unterzeichner, dass die Landesregierung die Verfehlung der Klimaziele als ernsthafte Gefahr anerkennt und ein Sofortprogramm auflegt.