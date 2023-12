Verband: In Hessen viele Arztpraxen aus Protest geschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik des Bundes bleiben auch in Hessen zwischen den Jahren vielerorts Arztpraxen geschlossen. «Die Rückmeldung, die ich erhalte, zeigt, dass ein Großteil der Praxen im Streik ist», sagte Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des Hausärzteverbands Hessen am Donnerstag. Wie viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dem Aufruf folgten, werde aber nicht zentral erhoben. Unter Hausärzten zeige sich demnach, dass etwa die Hälfte bis drei Viertel der Praxen sich beteiligten. Auch Fachärzte beteiligen sich am Protest.