Verband: Kampf gegen Schweinepest bis weit in kommendes Jahr

Friedrichsdorf/Taunus (dpa/lhe) - Hunderte tote Wild- und Hausschweine, kilometerlange Zäune und Einschränkungen für die Menschen: Vor mehr als einem halben Jahr wurde in Hessen erstmals das Virus der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein nachgewiesen. Seither dehnt sich das Infektionsgebiet aus, zuletzt auch in den Rheingau-Taunus-Kreis mit Auswirkungen bis in den rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen.