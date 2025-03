Verband zeigt sich zufrieden mit Trüffelernte

Schallstadt (dpa/lsw) - Das Interesse am Trüffelanbau in Deutschland wächst nach Brancheneinschätzung weiter. Trüffelkulturen gibt es inzwischen bundesweit auf etwa 680 Hektar, noch vor rund zwei Jahren waren es noch rund 600 Hektar, wie Markus Mayer vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) berichtete.