Verbotenes Überholen scheitert: Drei Verletzte

Langen (dpa/Ihe) - Bei einem missratenen Überholversuch in einer Überholverbotszone im südhessischen Langen sind drei Männer verletzt worden. Auf der Bundesstraße 486 scherte der mutmaßliche Unfallverursacher am Dienstagabend nach links aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 25-Jährige touchierte mit seinem Auto zuerst den entgegenkommenden Wagen eines 55 Jahre alten Fahrers. Danach stieß er mit dem ebenfalls entgegenkommenden Auto eines 45-Jährigen zusammen. Laut Polizei wurde der überholende junge Mann schwer verletzt, die beiden anderen Unfallbeteiligten leicht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 70.000 Euro geschätzt.