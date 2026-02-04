Verdacht der Bestechlichkeit - Finanzbeamter in U-Haft

Tamm/Heilbronn (dpa/lsw) - Neuer Verdacht der Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen: Ein Beamter der baden-württembergischen Finanzverwaltung sitzt in Untersuchungshaft, weil er für Auftraggeber Halterabfragen zu Kfz-Kennzeichen vorgenommen haben soll, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilte. Diese Erkenntnisse soll er weitergegeben und dadurch möglicherweise Ermittlungsmaßnahmen gefährdet haben. Am 3. Februar seien insbesondere die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten durchsucht worden. Am selben Tag kam der Mann in Untersuchungshaft.

Auf seine Spur waren die Ermittler durch einen Anschlag auf einen 23-jährigen Mitarbeiter einer Security-Firma in Tamm (Kreis Ludwigsburg) im Mai gekommen. Der dabei angeschossene Mann hatte laut Staatsanwaltschaft Heilbronn die Vermutung geäußert, die beiden mutmaßlichen Täter aus den Niederlanden könnten zu den Schüssen auf ihn angestiftet worden sein.

Im Zuge der Ermittlungen zu den Vorfällen war ein Korruptionsskandal in der Justiz aufgedeckt worden. Im November ließ die Staatsanwaltschaft Heilbronn Büros ihrer Kollegen in Stuttgart durchsuchen. Sieben Mitarbeiter aus einem Bereich der Ermittlungsbehörde würden der Bestechlichkeit verdächtigt, zudem sollen sie Dienstgeheimnisse verletzt haben. Gegen einen Wachtmeister sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen. Die drei Deutschen sitzen in Untersuchungshaft. Gegen den Wachtmeister wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die anderen sechs Verdächtigen der Staatsanwaltschaft wurden freigestellt.