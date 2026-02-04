Korruptionsverdacht

Verdacht der Bestechlichkeit - Finanzbeamter in U-Haft

Ein Mitarbeiter der Finanzverwaltung ist in U-Haft. Der Verdacht: interne Informationen sollen weitergegeben worden sein. Der Fall steht im Zusammenhang zu möglichen Missständen innerhalb der Justiz.

Ermittlungen zu Schüssen führen zum Verdacht der Bestechung. (Symbolfoto) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Ermittlungen zu Schüssen führen zum Verdacht der Bestechung. (Symbolfoto)

Tamm/Heilbronn (dpa/lsw) - Neuer Verdacht der Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen: Ein Beamter der baden-württembergischen Finanzverwaltung sitzt in Untersuchungshaft, weil er für Auftraggeber Halterabfragen zu Kfz-Kennzeichen vorgenommen haben soll, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilte. Diese Erkenntnisse soll er weitergegeben und dadurch möglicherweise Ermittlungsmaßnahmen gefährdet haben. Am 3. Februar seien insbesondere die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten durchsucht worden. Am selben Tag kam der Mann in Untersuchungshaft. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf seine Spur waren die Ermittler durch einen Anschlag auf einen 23-jährigen Mitarbeiter einer Security-Firma in Tamm (Kreis Ludwigsburg) im Mai gekommen. Der dabei angeschossene Mann hatte laut Staatsanwaltschaft Heilbronn die Vermutung geäußert, die beiden mutmaßlichen Täter aus den Niederlanden könnten zu den Schüssen auf ihn angestiftet worden sein. 

Im Zuge der Ermittlungen zu den Vorfällen war ein Korruptionsskandal in der Justiz aufgedeckt worden. Im November ließ die Staatsanwaltschaft Heilbronn Büros ihrer Kollegen in Stuttgart durchsuchen. Sieben Mitarbeiter aus einem Bereich der Ermittlungsbehörde würden der Bestechlichkeit verdächtigt, zudem sollen sie Dienstgeheimnisse verletzt haben. Gegen einen Wachtmeister sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen. Die drei Deutschen sitzen in Untersuchungshaft. Gegen den Wachtmeister wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die anderen sechs Verdächtigen der Staatsanwaltschaft wurden freigestellt. 

Bei den Ermittlungen rund um einen Bestechungsskandal und ein kriminelles Datenleck bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft das baden-württembergische Justizministerium auch weitere und mögliche vergleichbare Fälle aus den vergangenen Jahren. Die im Zentrum der Vorwürfe stehende Software web.sta wird in allen baden-württembergischen Staatsanwaltschaften als zentrale Arbeitsplattform genutzt. Mit ihr werden Strafverfahren vom Eingang bis zum Abschluss verwaltet. Mitarbeitende können damit neue Fälle anlegen, Akten führen, Fristen im Blick behalten und Schriftstücke wie Verfügungen oder Anklagen direkt im System erstellen. Auch der Austausch mit Registern wie dem Bundeszentralregister läuft darüber.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdacht auf Bestechlichkeit bei der Autobahn GmbH
Compliance-Regeln

Verdacht auf Bestechlichkeit bei der Autobahn GmbH

Bei der Autobahn GmbH gibt es den Verdacht, dass sensible Daten bei Vergabeverfahren an eine Beratungsfirma gelangt sind. Eine interne Prüfung lief bereits.

09.12.2025

Landtag befragt Justizministerin zu Korruptionsverdacht
Korruptionsverdacht

Landtag befragt Justizministerin zu Korruptionsverdacht

Geheime Infos, Schüsse, Verhaftungen: Wie tief reichen die Verbindungen zwischen Justiz und organisierter Kriminalität? Der Landtag will nun Antworten.

18.11.2025

Korruptionsverdacht gegen Wachmann: Landtag eingeschaltet
Korruptionsverdacht

Korruptionsverdacht gegen Wachmann: Landtag eingeschaltet

Hausdurchsuchungen, Haftbefehle und brisante Vorwürfe: Wie tief reicht der Korruptionsskandal bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft? Politiker fordern im Landtag rasch Aufklärung.

15.11.2025

Gemeinde-Mitarbeiter nach Untreue-Ermittlungen in U-Haft
Kriminalität

Gemeinde-Mitarbeiter nach Untreue-Ermittlungen in U-Haft

Ein Bediensteter der Gemeinde Dietzhölztal sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdacht: Untreue, Bestechlichkeit und der Versuch, Zeugen zu beeinflussen. Die Ermittlungen laufen weiter.

13.11.2025

Korruptionsverdacht bei Sanierung der NRW-Staatskanzlei
Es geht um Lampen

Korruptionsverdacht bei Sanierung der NRW-Staatskanzlei

Bei der Sanierung der NRW-Regierungszentrale soll es durch Bestechung zu einem Schaden in Millionenhöhe gekommen sein. Nicht nur beim landeseigenen Baubetrieb BLB gab es Razzien.

14.01.2025