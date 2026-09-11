Verdacht: Sohn tötet Mutter
Die Polizei findet einen Mann neben der leblosen Mutter. Er wird festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Hintergründe bleiben unklar.
Winnenden (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine eigene Mutter getötet zu haben. Laut einem Polizeibericht wurde der Deutsche neben der toten Frau in einer Wohnung in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von der Polizei entdeckt. Nachbarn hatten laute Schläge gehört und die Polizei gerufen.
Der 62-Jährige leide mutmaßlich unter einer psychischen Erkrankung, heißt es im Polizeibericht. Er wurde noch am Mittwoch mit einem Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Hintergründe zur Tat wurden nicht bekannt.