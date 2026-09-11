Sohn unter Tatverdacht

Verdacht: Sohn tötet Mutter

Die Polizei findet einen Mann neben der leblosen Mutter. Er wird festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Hintergründe bleiben unklar.

Ein Mann sitzt in der Psychiatrie, weil er seine Mutter getötet haben soll. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Mann sitzt in der Psychiatrie, weil er seine Mutter getötet haben soll. (Symbolfoto)

Winnenden (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine eigene Mutter getötet zu haben. Laut einem Polizeibericht wurde der Deutsche neben der toten Frau in einer Wohnung in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von der Polizei entdeckt. Nachbarn hatten laute Schläge gehört und die Polizei gerufen.

Der 62-Jährige leide mutmaßlich unter einer psychischen Erkrankung, heißt es im Polizeibericht. Er wurde noch am Mittwoch mit einem Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Hintergründe zur Tat wurden nicht bekannt.

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