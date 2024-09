Verdacht von Tötungsdelikt - Ermittlungen laufen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Wegen des Verdacht eines Tötungsdelikts in Bad Homburg hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mit. Demnach war der Polizei in Bad Homburg am Samstagabend eine leblose weibliche Person in einer Wohnung gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung sei die Frau kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben, hieß es. Die Anklagebehörde ermittele, Details könnten aktuell nicht mitgeteilt werden.