Verdächtiger wegen schwerer Körperverletzung in U-Haft

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Kreis Gießen ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Der tatverdächtige 34 Jahre alte Mann sitzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es im Bereich eines Kleingartens zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Im weiteren Verlauf habe der mutmaßliche Täter dem 31-jährigen Mann mit einem Messer schwere Schnittverletzungen im Bereich von Kopf und Oberkörper zugefügt. Nach einer Erstbehandlung am Tatort sei das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Tatverdächtige hatte nach Angaben der Polizei zuvor den Rettungsdienst verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.