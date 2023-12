Verdächtigter nach zwei Raubüberfällen festgenommen

Vellmar (dpa/lhe) - Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar bei Kassel hat die Polizei einen 16-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Jugendliche soll am Dienstag einen Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer bedroht haben, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Mittwoch mitteilte. Beamte konnten den 16-Jährigen durch Zeugenhinweise drei Stunden nach der Tat in einer Wohnung stellen.