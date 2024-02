Verdi ruft Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Frankfurt/Bonn (dpa) - Zehn Tage nach Beginn der Tarifverhandlungen bei der Postbank beginnt die Gewerkschaft Verdi mit ersten Warnstreiks. Die bundesweiten Aktionen sollen am Freitag zunächst in Hamburg starten und in den darauffolgenden Tagen auf andere Bundesländer ausgeweitet werden, wie Verdi am Donnerstag ankündigte. Sowohl Filialen als auch kundenferne Bereiche sollen betroffen sein.