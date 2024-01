Verdi ruft private Wachleute zum Warnstreik am Mittwoch auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt des hessischen Sicherheitsgewerbes hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. An diesem Mittwoch (24.Januar) sollen die Betriebe ganztägig bestreikt werden, wie die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Arbeitgeber hätten dies in bislang drei Verhandlungsrunden mit zu niedrigen Angeboten herausgefordert, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Mathias Venema. Dabei litten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbranche besonders unter den hohen Preissteigerungen. Verdi fordert für die rund 30.000 Beschäftigten zwischen 2,50 und 3 Euro mehr Stundenlohn.