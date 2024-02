Verdi-Warnstreik am Flughafen Frankfurt gestartet

Frankfurt (dpa) - Auch an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt hat die Gewerkschaft Verdi am frühen Donnerstagmorgen (2.00 Uhr) mit ihrem Warnstreik bei der Luftsicherheit begonnen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, sind keine Zustiege in Frankfurt möglich. Daher wurden zahlreiche Flüge abgesagt. Der Hauptkunde Lufthansa hatte allerdings angekündigt, den Großteil seines Programms in Frankfurt einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten.