Verdi will Warnstreiks bei Postbank «massiv ausweiten»

Frankfurt/Bonn (dpa) - Bei der Postbank drohen weitere Warnstreiks. Die Arbeitgeberseite habe in der dritten Verhandlungsrunde am Montag ein Tarifangebot vorgelegt, dass «in allen wichtigen Kennzahlen völlig unzureichend» sei, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. «Deswegen werden wir die Streiks in den nächsten Wochen massiv ausweiten.»