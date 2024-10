Vereinbarung zur Abrechnung von Corona-Impfungen getroffen

Frankfurt (dpa/lhe) - Die hessische Ärzteschaft kann Corona-Impfungen für ihre Patientinnen und Patienten nun wieder direkt mit der Kasse abrechnen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen und die hessischen Krankenkassen haben eine neue Vereinbarung getroffen, die rückwirkend zum 1. Oktober 2024 in Kraft tritt, wie die KV in Frankfurt mitteilte. Die vorherige Vereinbarung war am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen.