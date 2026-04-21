«Vereinslegende» Holland hört bei Darmstadt 98 auf
Fabian Holland erlebt mit Darmstadt 98 zwei Bundesliga-Aufstiege mit. Die Lilien planen aber nicht mehr mit ihrem Ex-Kapitän.
Darmstadt. (dpa/lhe) Nach zwölf Jahren beim SV Darmstadt 98 wird der im Sommer auslaufende Vertrag von Routinier Fabian Holland nicht mehr verlängert. Dies teilte der hessische Fußball-Zweitligist mit. «Fabian Holland verlässt den SV 98 als Vereinslegende», sagte Sportchef Paul Fernie und lobte den 35-Jährigen als «unglaublichen Teamplayer mit einem tollen Charakter».
Holland absolvierte bisher 316 Pflichtspiele für die Lilien und stieg mit ihnen zweimal in die Bundesliga auf. Vom Januar 2019 bis zum Juli 2025 war der gebürtige Berliner auch Kapitän. 2024 hatte er eine schwere Knieverletzung mit einem Riss des Kreuzbandes, des Innenbandes und des Meniskus erlitten.
Rückblick «mit einem breiten Lächeln»
«Der Gedanke daran, dass die kommenden Wochen meine letzten beim SV 98 sein werden, ist natürlich kein leichter für mich», sagte der Abwehrspieler in einer Vereinsmitteilung. «Doch gleichzeitig blicke ich mit einem breiten Lächeln auf die vergangenen zwölf Jahre und all die unvergesslichen Momente mit diesem Verein zurück.»