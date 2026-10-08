Fußball-Bundesliga

Vereinsloser Stenzel: VfB-Coach Hoeneß verwundert

Seit seinem Aus in Stuttgart ist «Fußballgott» Pascal Stenzel noch ohne neuen Verein. Trainer Sebastian Hoeneß lobt den Verteidiger in den höchsten Tönen - und appelliert auch an den Club.

Spielte sieben Jahre für den VfB: Pascal Stenzel. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Spielte sieben Jahre für den VfB: Pascal Stenzel. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß ist überrascht, dass Fußball-Profi Pascal Stenzel nach seinem Aus beim VfB Stuttgart immer noch keinen neuen Club hat. «Ich wundere mich wirklich, dass da noch keiner zugeschnappt hat. Mindestens jeder Zweitligist, aber auch der eine oder andere Erstligist sollte da noch mal draufschauen», sagte Hoeneß vor der Bundesliga-Partie der Schwaben bei Aufsteiger SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Stenzels Vertrag beim VfB war im Sommer ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Der Defensivmann spielte insgesamt sieben Jahre für die Stuttgarter, am Ende aber kaum noch eine Rolle. «Ich habe die Zusammenarbeit mit Kalle extrem genossen», sagte Hoeneß dennoch. Der 30-Jährige könne einer Mannschaft «unglaublich viel geben - sportlich, aber auch menschlich».

Hoeneß appelliert auch an VfB

Stenzel, von vielen VfB-Fans einst liebevoll «Fußballgott» genannt, sei intelligent und ehrgeizig. «Er ist noch nicht so alt, dass das verschwunden ist, was er alles kann», meinte Hoeneß und lobte den früheren U21-Nationalspieler unter anderem als einen «100-prozentigen Teamplayer».

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Er könne auch nur an den VfB «appellieren, seine Qualitäten als Mensch und Persönlichkeit in welcher Form auch immer irgendwann wieder einzubauen hier», sagte Hoeneß über Stenzels mögliche Zukunft nach der aktiven Karriere.

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