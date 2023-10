«Vereinte Patrioten»: Verdächtiger schweigt nach Festnahme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Festnahme in Südhessen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe «Vereinte Patrioten» schweigt der Verdächtige zu den Vorwürfen. Der Mann habe keine Angaben zu der Sache gemacht - weder vor dem Richter noch bei der Festnahme, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch. Derzeit würden die weiteren Ermittlungen laufen und Datenträger ausgewertet, die sichergestellt worden seien.

Am Dienstag hatten Ermittler den 61-Jährigen festgenommen und außerdem seine Wohnung im Kreis Bergstraße durchsucht. Der Mann kam in Untersuchungshaft, ein Haftbefehl hatte bereits vorgelegen. Ihm werden die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien zahlreiche elektronische Speichermedien, eine Armbrust, eine Luftdruckwaffe und verschiedene Dokumente beschlagnahmt worden, hieß es.