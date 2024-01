Verfassungsbeschwerde von Umweltaktivistin teils erfolgreich

Karlsruhe (dpa) - Die Verfassungsbeschwerde einer Umweltaktivistin, der in Hessen keine Prozesskostenhilfe gewährt wurde, ist teils erfolgreich gewesen. Dies teilte das Bundesverfassungsgericht am Freitag in Karlsruhe mit. Die Frau wollte sich vor einem Verwaltungsgericht gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr setzen und hatte deshalb Prozesskostenhilfe beantragt, was das Gericht aber ablehnte.