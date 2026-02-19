Verfassungsschutz geht gezielt Fake News im Wahlkampf nach

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im aktuellen Kommunalwahlkampf in Hessen richtet der Landesverfassungsschutz einen geschärften Blick auf Fake News und Manipulationen auf Social-Media-Plattformen. Das Landesamt für Verfassungsschutz habe eine spezielle temporäre Organisationsstruktur geschaffen, um schneller Informationen zur Kommunalwahl am 15. März 2026 auszuwerten, teilte die Sicherheitsbehörde mit.

«Wir wissen bereits aus den Bundestagswahlen 2021 und 2025, dass Desinformation und Deepfakes im Wahlkampf massiv zunehmen», warnte LfV-Präsident Bernd Neumann. «Doch gerade auf kommunaler Ebene können manipulierte Videos oder gefälschte Meldungen eine gefährliche Wirkung entfalten, da sie in einem vertrauten Umfeld besonders glaubwürdig erscheinen.»

Verfassungsschutz warnt: Informationen nicht ungeprüft teilen

Zudem hätten vor allem kleinere Gemeinden oft nicht die Ressourcen, um Desinformation aktiv zu begegnen, ergänzte Neumann. Dies mache es im ländlichen Raum deutlich schwieriger, gezielte Falschmeldungen rechtzeitig zu entlarven. Der Verfassungsschützer rief alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Informationen auf Social Media nicht unreflektiert zu verbreiten.

Foto: Christoph Soeder/dpa Gefälschte Bilder können auf Social-Media-Plattformen Debatten beeinflussen. (Symbolbild)

Fake-Profile von Mandatsträgern wie etwa Bürgermeistern seien auch in Hessen ein wachsendes Problem, warnte das LfV. Die Ziele solcher Profile seien äußerst heterogen. «Dabei kann es sich um Humor und Satire handeln, aber auch um reine Desinformation und darum, das Bild der betreffenden Person oder Behörde in der Öffentlichkeit zu beschädigen.»

Im Wahlkampf verbreiteten sich irreführende Meldungen rasant