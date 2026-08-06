Spionageabwehr

Verfassungsschutz stellt seine neue Spionageeinheit vor

Hessens Verfassungsschutz will auf wachsende Gefahren besser reagieren: Eine eigene Abteilung kümmert sich künftig gezielt um Spionage und Einflussnahme durch fremde Staaten.

Cyberangriffe und Spionage aus dem Ausland haben sich nach Wahrnehmung der hessischen Sicherheitsbehörden verstärkt. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa
Cyberangriffe und Spionage aus dem Ausland haben sich nach Wahrnehmung der hessischen Sicherheitsbehörden verstärkt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf eine wachsende Bedrohung durch Spionage und Sabotage aus dem Ausland stellt sich der hessische Verfassungsschutz neu auf. Künftig werde sich eine eigene Abteilung ausschließlich mit Spionage, hybriden Bedrohungen und Einflussnahme durch fremde Staaten befassen, kündigte Innenminister Roman Poseck (CDU) an. Einzelheiten will der Minister am Donnerstag (9.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz im Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Wiesbaden erläutern. Bei dem Termin ist auch LfV-Präsident Bernd Neumann dabei. 

«Wir erleben eine Zunahme von Desinformation, Sabotage und Spionage. Die Demokratie wird zunehmend von innen und außen bedroht», hatte Poseck vor einigen Wochen erklärt. «Desinformationskampagnen, Cyberangriffe und Spionage aus dem Ausland haben sich mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verschärft.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen verstärkt Spionageabwehr
Sicherheit

Hessen verstärkt Spionageabwehr

Das Land nimmt Spione anderer Staaten mehr in den Blick. Innenminister Poseck kündigt einen neuen Schwerpunkt beim Verfassungsschutz in Wiesbaden an. Wie begründet er das?

07.07.2026

Verfassungsschutz weist Energiebranche auf neue Gefahren hin
Risiken für Unternehmen

Verfassungsschutz weist Energiebranche auf neue Gefahren hin

Angriffe von Linksextremisten, russische Hacker und fragwürdige Investoren: Ein aktueller Sicherheitshinweis des BfV ruft die Energiebranche zu erhöhter Wachsamkeit und gezielten Schutzmaßnahmen auf.

26.03.2026

Neue Möglichkeiten für Verfassungsschutz - Spionage im Fokus
Inlandsgeheimdienst wird 75

Neue Möglichkeiten für Verfassungsschutz - Spionage im Fokus

Neuer BfV-Chef, verschärfte Gesetze und mehr Kontrolle: Warum Sicherheit heute als knappes Gut gilt – und was das für unseren Alltag bedeutet.

27.10.2025

Verfassungsschutz: Russland setzt auf Wegwerf-Agenten
Spionageabwehr

Verfassungsschutz: Russland setzt auf Wegwerf-Agenten

Eigene Agenten nach Deutschland einzuschleusen, ist für russische Geheimdienste schwieriger geworden. Dafür heuern sie nun laut Verfassungsschutz verstärkt Handlanger für Sabotage und Spionage an.

18.05.2025

Spionage

Pistorius will Spionageabwehr weiter ausbauen

Verdacht auf geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland: Der Fall im Beschaffungsamt der Bundeswehr wirft ein Schlaglicht auf Gefahren für die Sicherheit. Boris Pistorius will die Ermittler stärken.

10.08.2023