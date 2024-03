Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und Verletzten

Ulrichstein (dpa/lhe) - Ein Mann ist am Sonntagabend im Vogelsbergkreis mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen - konnte aber schließlich gefasst werden. Neben seinem Auto wurde dabei auch ein Streifenwagen beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizisten hätten die Verfolgung aufgenommen, nachdem der Mann ihre Anhaltesignale ignorierte und Gas gab. Schließlich seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Der 31-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß, ein Polizist verfolgte ihn und nahm ihn fest. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Ein zweiter Mann, der in dem Fluchtauto saß, habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Hintergründe für die Flucht vor der Polizei waren zunächst unklar.