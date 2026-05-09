Ohne Führerschein

Verfolgungsfahrt: Teenager flieht mit Motorrad vor Polizei

Die Polizei will einen Motorradfahrer kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gibt der 14-Jährige Gas. Auf seiner Flucht kommt es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Die Polizei verfolgt den flüchtigen Motorradfahrer. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei verfolgt den flüchtigen Motorradfahrer. (Symbolbild)

Wolfach (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher hat sich auf einem Motorrad eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Beamten wollten den 14-Jährigen am Freitag in Wolfach (Ortenaukreis) kontrollieren, da an seinem Elektromotorrad kein Nummernschild angebracht war. Doch statt anzuhalten, gab der Jugendliche nach Angaben der Polizei Gas. 

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Nach etwa drei Kilometern kam der 14-Jährige mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Zuvor war es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. 

Laut Polizei hatte der 14-Jährige weder einen Führerschein noch war das Elektromotorrad für den Straßenverkehr zugelassen. Wie schnell der Jugendliche unterwegs war, teilte die Polizei nicht mit.

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