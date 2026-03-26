Alles für die Klicks

Verkäufer mit Videos bloßgestellt – Polizei ermittelt

Ein Unbekannter inszeniert schräge Internet-Streiche und stellt mit seinen Videos ahnungslose Verkäufer bloß – jetzt sucht die Polizei den Urheber.

Der Mann postete die Videos auf seinem Social-Media-Kanal. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Der Mann postete die Videos auf seinem Social-Media-Kanal. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Weil er in seinen Online-Videos die Mitarbeiter mehrerer Geschäfte in Gaggenau (Kreis Rastatt) bloßgestellt haben soll, sucht die Polizei nach einem Mann. Für seine sogenannten Pranks (Englisch für Streich) soll er die Angestellten in den Geschäften ohne ihr Einverständnis gefilmt und die Videos auf seinem Social-Media-Profil veröffentlicht haben, wie die Polizei mitteilte.

Wer der Mann ist, wisse man noch nicht - eine Anfrage an die Video-Plattform sei aber bereits gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann hatte sich demnach unter anderem in einer Apotheke als Paketbote ausgegeben und ein Paket in Richtung den Angestellten hinter dem Tresen geworfen. Dabei filmte er die Reaktionen der Mitarbeiter. Bei anderen «Pranks» filmte er die Reaktion einer Kassiererin auf von ihm hervorgeholte riesige Geldscheine oder auf eine übergroße Bankkarte. Eines seiner Opfer erstattete Anzeige.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Italien stellt gefälschte KI-Videos unter Strafe
Künstliche Intelligenz

Italien stellt gefälschte KI-Videos unter Strafe

Im Internet kursieren zunehmend Fake-Videos, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Als eines der ersten Länder verabschiedet Italien jetzt ein Gesetz dagegen. Es drohen fünf Jahre Haft.

18.09.2025

Bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle in Gelnhausen
Raubüberfall

Bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle in Gelnhausen

Am helllichten Tag überfällt ein Unbekannter eine Tankstelle und begibt sich mit seiner Beute auf die Flucht. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen.

12.01.2025

Polizei sucht nach mutmaßlichem Unfallfahrer
Flüchtiger Unbekannter

Polizei sucht nach mutmaßlichem Unfallfahrer

Ein Verkehrsunfall in Osthessen stellt die Polizei vor die Frage: Wer saß am Steuer? Eine erste Suche nach dem Unbekannten endet erfolglos.

26.10.2024

Festspiele

Schachermaier inszeniert «Dreigroschenoper» in Bad Hersfeld

20.12.2023

Schräge Geschichten bei Lesung im Max
Hemsbach

Schräge Geschichten bei Lesung im Max

Schauspieler Roland Jankowsky präsentiert in der Kulturbühne Max die Gefühlswelt der Ganoven und gibt Ausblick darauf, wie es mit der Serie "Wilsberg" weitergeht.

27.09.2023