Radrennen und Demonstrationen

Verkehrseinschränkungen am 1. Mai in Frankfurt und Umgebung

Am 1. Mai führen Radrennen und Versammlungen in Frankfurt zu Einschränkungen im Straßen- und Nahverkehr. Besonders betroffen sind die Innenstadt und der Taunus.

Wegen des Radrennens Eschborn-Frankfurt und Demos kommt es am 1. Mai zu Sperrungen im Frankfurter Stadtgebiet. Im Personennahverkehr kommt es bei Bussen und Straßenbahnen zu Einschränkungen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wegen des Radrennens Eschborn-Frankfurt und Demos kommt es am 1. Mai zu Sperrungen im Frankfurter Stadtgebiet. Im Personennahverkehr kommt es bei Bussen und Straßenbahnen zu Einschränkungen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Frankfurt müssen sich am 1. Mai auf Beeinträchtigungen auf den Straßen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln einstellen. Grund sind unter anderem das traditionelle Radrennen «Eschborn-Frankfurt - Der Radklassiker» und mehrere Versammlungen. 

Wie der Veranstalter des Radrennens auf seiner Webseite mitteilte, sind besonders Eschborn, die Frankfurter Innenstadt mit dem Rundkurs und Zielbereich sowie zahlreiche Streckenabschnitte im Taunus ab den frühen Morgenstunden betroffen. Der Zielbereich an der Alten Oper ist bereits ab dem 30. April in Teilen gesperrt. 

Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Detaillierte Informationen zu den Straßensperrungen im Frankfurter Westen, Norden, rund um die Bockenheimer Anlage und in der Innenstadt können der Webseite des Veranstalters entnommen werden. Beim Personennahverkehr kommt es vor allem auf Buslinien und Straßenbahnlinien zu Einschränkungen, es wird empfohlen, auf die U- und S-Bahn-Linien auszuweichen.

Wie die Polizei mitteilte, kommt es darüber hinaus zu weiteren Verkehrseinschränkungen, unter anderem durch einen Aufzug von der Hauptwache bis zum Römerberg mit etwa 5.000 Teilnehmenden von 10.30 bis 15.00 Uhr. Eine weitere Demonstration läuft zwischen 18.00 und 22.00 Uhr vom Gallus über die Innenstadt bis nach Sachsenhausen. In diesen Zeiträumen wird empfohlen, die genannten Bereiche zu umfahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Nahverkehr-Warnstreiks - vor allem Frankfurt betroffen
Tarife

Neue Nahverkehr-Warnstreiks - vor allem Frankfurt betroffen

Erneut stehen wegen eines Warnstreiks U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt still. Auch in Marburg und Gießen müssen Pendler am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen.

17.02.2026

S-Bahnen rollen auf Taunus-Linien wieder
Nahverkehr

S-Bahnen rollen auf Taunus-Linien wieder

Pendler können nach Bauarbeiten aufatmen, mehrere Linien sind wieder regulär unterwegs - mit einer Ausnahme, bei der es noch ein wenig dauert.

19.11.2025

Warnstreik - Einschränkungen im Frankfurter Nahverkehr
Straßen- und U-Bahn

Warnstreik - Einschränkungen im Frankfurter Nahverkehr

Wer pendelt, hört das nicht gern: Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Warnstreik auf. Dabei sollen auch große Teile des Frankfurter Nahverkehrs bestreikt werden. Einige Alternativen fahren allerdings.

12.02.2025

Verkehrseinschränkungen bei Frankfurter City-Triathlon
Sport-Event

Verkehrseinschränkungen bei Frankfurter City-Triathlon

Rund 2500 Sportler sind am Sonntag beim City-Triathlon in und um Frankfurt dabei. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

25.07.2024

Verkehr

Radrennen: Straßen in Frankfurt und im Taunus gesperrt

30.04.2023