Verkehrseinschränkungen am 1. Mai in Frankfurt und Umgebung
Am 1. Mai führen Radrennen und Versammlungen in Frankfurt zu Einschränkungen im Straßen- und Nahverkehr. Besonders betroffen sind die Innenstadt und der Taunus.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Frankfurt müssen sich am 1. Mai auf Beeinträchtigungen auf den Straßen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln einstellen. Grund sind unter anderem das traditionelle Radrennen «Eschborn-Frankfurt - Der Radklassiker» und mehrere Versammlungen.
Wie der Veranstalter des Radrennens auf seiner Webseite mitteilte, sind besonders Eschborn, die Frankfurter Innenstadt mit dem Rundkurs und Zielbereich sowie zahlreiche Streckenabschnitte im Taunus ab den frühen Morgenstunden betroffen. Der Zielbereich an der Alten Oper ist bereits ab dem 30. April in Teilen gesperrt.
Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn
Detaillierte Informationen zu den Straßensperrungen im Frankfurter Westen, Norden, rund um die Bockenheimer Anlage und in der Innenstadt können der Webseite des Veranstalters entnommen werden. Beim Personennahverkehr kommt es vor allem auf Buslinien und Straßenbahnlinien zu Einschränkungen, es wird empfohlen, auf die U- und S-Bahn-Linien auszuweichen.
Wie die Polizei mitteilte, kommt es darüber hinaus zu weiteren Verkehrseinschränkungen, unter anderem durch einen Aufzug von der Hauptwache bis zum Römerberg mit etwa 5.000 Teilnehmenden von 10.30 bis 15.00 Uhr. Eine weitere Demonstration läuft zwischen 18.00 und 22.00 Uhr vom Gallus über die Innenstadt bis nach Sachsenhausen. In diesen Zeiträumen wird empfohlen, die genannten Bereiche zu umfahren.