Verkehrseinschränkungen am 1. Mai in Frankfurt und Umgebung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Frankfurt müssen sich am 1. Mai auf Beeinträchtigungen auf den Straßen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln einstellen. Grund sind unter anderem das traditionelle Radrennen «Eschborn-Frankfurt - Der Radklassiker» und mehrere Versammlungen.

Wie der Veranstalter des Radrennens auf seiner Webseite mitteilte, sind besonders Eschborn, die Frankfurter Innenstadt mit dem Rundkurs und Zielbereich sowie zahlreiche Streckenabschnitte im Taunus ab den frühen Morgenstunden betroffen. Der Zielbereich an der Alten Oper ist bereits ab dem 30. April in Teilen gesperrt.

Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn

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Detaillierte Informationen zu den Straßensperrungen im Frankfurter Westen, Norden, rund um die Bockenheimer Anlage und in der Innenstadt können der Webseite des Veranstalters entnommen werden. Beim Personennahverkehr kommt es vor allem auf Buslinien und Straßenbahnlinien zu Einschränkungen, es wird empfohlen, auf die U- und S-Bahn-Linien auszuweichen.