Unfälle

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Bahnstrecke gesperrt

Ein betrunkener 28-Jähriger will mit seinem Wagen einen Bahnübergang überqueren, kommt aber von der Straße ab. Durch den Unfall kommt es zu einer Streckensperrung der Bahn.

Die Polizei war am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei war am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild)

Dornburg (dpa/lhe) - Durch einen Unfall an einem Bahnübergang bei Dornburg (Landkreis Limburg-Weilburg) ist es zu einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Frickhofen und Wilsenroth gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein betrunkener 28-Jähriger am Freitagabend einen Feldweg parallel zu den Gleisen. Über einen Bahnübergang wollte er auf die Landstraße in Richtung Dornburg-Frickhofen einbiegen. 

Dabei verlor er wohl die Kontrolle über das Fahrzeug, kam damit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Andreaskreuz sowie die Schutzplanke. Vor Ort stellten Beamte bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille fest, wie es hieß.

Andreaskreuz und Schutzplanke wurden erheblich beschädigt. Da sich der Unfallort unmittelbar an den Gleisen befand, veranlasste die Bundespolizei vorübergehend eine Sperrung der Bahnstrecke. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

