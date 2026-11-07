Flammen

Verletzte und hoher Schaden bei Wohnungsbrand

Zwei Menschen werden bei dem Wohnungsbrand leicht verletzt, die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Wie kam es zu dem Feuer?

Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Petersberg (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Petersberg (Kreis Fulda) ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Zudem seien zwei Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 49-Jährige und der 19-Jährige wurden kurzzeitig medizinisch versorgt. Wegen der enormen Rauchentwicklung wurden sowohl das betroffene Haus sowie ein Nachbarhaus geräumt. 

Die Brandwohnung selbst war zunächst unbewohnbar. Alle restlichen Bewohner konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurück. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

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