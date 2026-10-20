Verlobung im Haus Baden
Im Haus Baden wird eine Hochzeit vorbereitet: Leopold Erbprinz von Baden (24) hat sich mit einer Unternehmerin verlobt. Was über das Paar und die geplante Feier bekannt ist.
Salem (dpa/lsw) - Im Haus Baden steht eine Hochzeit an: Leopold Erbprinz von Baden (24) hat sich mit der Münchner Unternehmerin Katharina von Baumbach verlobt. Die Hochzeit sei für das kommende Jahr geplant, teilte die Familie auf Schloss Salem mit. Leopold ist der älteste Sohn von Bernhard Markgraf von Baden und Stephanie Markgräfin von Baden.
Der 24-Jährige studierte laut Mitteilung internationale Beziehungen in Madrid und Tel Aviv und arbeite heute für ein Start-up-Unternehmen in Hamburg. Seine Verlobte Katharina von Baumbach wurde 1999 geboren und ist als selbstständige Unternehmerin im Event-Management in München tätig. Ihr Vater ist Unternehmer sowie Land- und Forstwirt und lebt in München.