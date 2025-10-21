Polizeieinsätze

Vermeintlicher Puma entpuppt sich als Stofftier

Ein nächtlicher Schrecken im Park – doch statt Raubtier wartet ein Kuschel-Löwe auf die Polizei.

Wer das Kuscheltier dort platziert habe und aus welchem Grund sei unklar (Symbolbild). Foto: David Inderlied/dpa
Wer das Kuscheltier dort platziert habe und aus welchem Grund sei unklar (Symbolbild).
