Ulm

Vermisste Frau tot in Donau gefunden

Eine Seniorin wird von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Mit Hunden und Hubschrauber macht sich die Polizei auf die Suche – später gibt es traurige Gewissheit.

Noch am Sonntagabend hatten die Beamten Teile des Donauufers abgesucht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Noch am Sonntagabend hatten die Beamten Teile des Donauufers abgesucht. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nach einer Vermisstensuche ist eine Seniorin tot in der Donau in Ulm gefunden worden. Angehörige hatten die 74-Jährige am Sonntag als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Noch in der Nacht suchten Einsatzkräfte mit Hunden und einem Hubschrauber nach der Frau. Am Montag fand schließlich ein Zeuge die tote Frau.

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Warum die Frau starb, wird wohl nicht mehr zu klären sein, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Gewalteinwirkungen gebe es bislang keine.

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