Vermisste Tiere

Vermisste Schildkröte nach vier Jahren wieder zurück

Eine Schildkröte verschwindet vor vier Jahren von seiner Besitzerin am Bodensee. Jetzt ist «Harry» dank glücklicher Umstände wieder nach Hause gekommen.

Die Schildkröte war lange vermisst. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB
Die Schildkröte war lange vermisst. (Symbolbild)

Opfenbach (dpa) - Vier Jahre nach ihrem Verschwinden ist eine griechische Landschildkröte namens «Harry» in Opfenbach (Landkreis Lindau) wieder aufgetaucht. Ein Radfahrer entdeckte das Tier beim Überqueren einer Straße und fand nach Angaben der Polizei die Besitzerin in einer nahegelegenen Siedlung. Die Schildkröte ist somit nach vier Jahren Reise wieder wohlbehalten Zuhause angekommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite