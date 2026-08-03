Vermisste Schildkröte nach vier Jahren wieder zurück
Eine Schildkröte verschwindet vor vier Jahren von seiner Besitzerin am Bodensee. Jetzt ist «Harry» dank glücklicher Umstände wieder nach Hause gekommen.
Opfenbach (dpa) - Vier Jahre nach ihrem Verschwinden ist eine griechische Landschildkröte namens «Harry» in Opfenbach (Landkreis Lindau) wieder aufgetaucht. Ein Radfahrer entdeckte das Tier beim Überqueren einer Straße und fand nach Angaben der Polizei die Besitzerin in einer nahegelegenen Siedlung. Die Schildkröte ist somit nach vier Jahren Reise wieder wohlbehalten Zuhause angekommen.