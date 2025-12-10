Leichenfund Vermisster 30-Jähriger tot aufgefunden Ein Mann wird von Angehörigen als vermisst gemeldet. Er wird tot an einem Ortsrand entdeckt. 10.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Boris Roessler/dpa Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Leichenfund in Höchst im Odenwald. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite