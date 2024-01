Neuhof (dpa/lhe) - Ein aus einem Pflegeheim in Neuhof bei Fulda vermisster Mann ist am Mittwochmittag in einem nahen Waldstück tot aufgefunden worden. Die Todesursache müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, es werde von einem «tragischen Unglücksfall» ausgegangen. Der 82-Jährige war seit Samstagmittag vermisst worden.