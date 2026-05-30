Feuer an Steueranlage

Verspätungen auf Brennerbahnlinie nach Brand an der Strecke

Ausgerechnet während der Sperre des Brennerpasses kommt es zu Verspätungen auf einer Zugstrecke. Die Schäden wurden nach Angaben der Behörden von Unbekannten verursacht.

Auf der Bahnstrecke gibt es Verspätungen. (Archivbild) Foto: Matthias Schrader/AP/dpa
Auf der Bahnstrecke gibt es Verspätungen. (Archivbild)

Bozen (dpa) - Zeitgleich zur Sperre des Brennerpasses kommt es nach einem Feuerwehreinsatz auf der Brennerbahnlinie zu Verspätungen. Am frühen Morgen sei es nördlich von Verona zu einem Brand an der Bahnstrecke gekommen, teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) mit. Der Bahnverkehr zwischen Peri und Dolcè am Gardasee sei erheblich beeinträchtigt. Unbekannte hätten Schäden an der Infrastruktur verursacht.

Der betroffene Streckenabschnitt liegt auf der Brennerbahnstrecke nördlich von Verona und gehört zur wichtigsten Eisenbahnverbindung in Richtung Brennerpass und weiter nach Österreich. Nach Angaben des Südtiroler Nachrichtenportals «stol.it» sind die Auswirkungen auch in Südtirol zu spüren.

Die Störungen treffen das Streckennetz auf diesem Abschnitt zu einem Zeitpunkt, an dem der Verkehr über den Brenner wegen einer Demonstration über mehrere Stunden komplett gesperrt ist. Die Blockade gilt auf österreichischer Seite bis 19.00 Uhr, auf italienischer Seite bis 20.00 Uhr. Die Behörden hatten dazu aufgerufen, auf Autofahrten unbedingt zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel - auch die Bahn in der Gegend - zu nutzen.

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