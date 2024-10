Verstoß gegen Russland-Sanktionen? Mann verhaftet

Nürnberg/Frankfurt/Main (dpa) - Weil er unter Verdacht steht, trotz Sanktionen technische Geräte nach Russland verkauft zu haben, ist ein Mann in Nürnberg verhaftet worden. Im Zuge der Ermittlungen waren am Mittwoch sechs Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht worden. Ermittler des Zollfahndungsamts Essen vollstreckten den Haftbefehl im Auftrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft, wie die beiden Behörden mitteilten. Den Angaben nach hatte der Mann Satellitenantennen und Sonare für die Tiefseeverwendung besorgt.