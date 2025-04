Versuchter Raubüberfall - Täter noch auf der Flucht

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Zwei Männer haben versucht, ein Wettbüro in Groß-Gerau zu überfallen. Die beiden stürmten am späten Sonntagabend in das Geschäft und forderten den Angestellten hinter der Theke auf, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei mitteilte. Dazu bedrohten sie ihn mit einem großen Fleischermesser und sprühten Pfefferspray in seine Richtung. Ihre Gesichter verborgen die Männer hinter FFP-2-Masken.