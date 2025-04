Sinnloses Rasen - Bewährungsstrafe nach tödlichem Autorennen

Pforzheim (dpa) - Nur kurz mal das schnelle Auto testen, unbekümmert und gedankenlos rasant beschleunigen und über die Bundesstraße stadteinwärts rasen - das endet im Januar vergangenen Jahres in einer Katastrophe. Weil er bei einem verbotenen Autorennen in Pforzheim einen unbeteiligten Autofahrer totfuhr, ist ein 21-Jähriger zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin am Amtsgericht Pforzheim erkannte auf fahrlässige Tötung, setzte die Strafe jedoch zur Bewährung aus. Der junge Mann sei nicht vorbestraft gewesen, habe sich vor dem verhängnisvollen Geschehen nie etwas zuschulden kommen lassen und eine sehr günstige Sozialprognose, sagte sie in der Urteilsbegründung.