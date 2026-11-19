Stuttgart (dpa/lsw) - Sebastian Hoeneß warf sich regelrecht vor seinen langjährigen Musterschüler. Ein «enorm wichtiger Spieler» sei Angelo Stiller für diesen Club, sagte der Trainer des VfB Stuttgart. «Ich glaube, es ist auch nicht so verkehrt, wenn man noch mal Revue passieren lässt, was Ange hier für eine Rolle eingenommen hat seit er bei uns ist.» Stiller im Fokus - und das, obwohl er für die Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) noch ausfällt.

Hoeneß' Plädoyer waren diverse Medienberichte vorausgegangen. Darüber, dass Stiller vergangenen Sommer mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Darüber, dass er das nach dieser Saison womöglich wieder tun könnte. Darüber, dass die Schwaben ihn bei einem entsprechenden Angebot auch ziehen lassen würden. Eine finanzielle Millionenspitze können sie schließlich gut gebrauchen.

Alles nicht ganz neu. Laut «Bild»-Zeitung soll es beim VfB zuletzt aber auch interne Kritik am Mittelfeld-Strategen gegeben haben, der nach einer Adduktorenverletzung kurz vor dem Comeback steht. Womöglich reicht ihm die Zeit ja bis zum Champions-League-Knaller bei Inter Mailand am Mittwoch.

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Hoeneß lobt Stillers «enorme Entwicklung»

Seiner Meinung nach sei Stiller bis zu seinem Ausfall vor mehreren Wochen in einer «guten Verfassung» gewesen, meinte Hoeneß - und richtete den Blick dann auf das große Ganze. Der Erfolg des VfB in den vergangenen dreieinhalb Jahren sei «sehr, sehr eng» mit dem Namen Stiller verbunden. Als Nachfolger von Ex-Kapitän Wataru Endo habe er «eine enorme Entwicklung genommen» und Stuttgarts Spielstil «maßgeblich mitbeeinflusst im positivsten Sinne».

Zwischen Hoeneß und Stiller herrscht schon seit Jahren eine enge Verbindung. Der neunmalige Fußball-Nationalspieler ist für den Trainer eine Art verlängerter Arm auf dem Platz. Bereits im Nachwuchs des FC Bayern München und bei den Profis der TSG 1899 Hoffenheim arbeiteten sie zusammen. In Stuttgart kämpften sie sich gemeinsam in die Champions League und gewannen 2025 den DFB-Pokal.

Foto: Swen Pförtner/dpa Die vergangenen drei Pflichtspiele verpasste Angelo Stiller verletzt. (Archivbild)

Vertrag bis 2028 - mit Ausstiegsklausel

«Wir sind sehr zufrieden mit Angelo», sagte auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur. «Er wurde im VfB-Trikot zu einem der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga, er hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn des DFB-Pokals und er hat seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Champions League und in der Nationalmannschaft nachgewiesen. Dieses Niveau erreicht man nicht ohne viel Fleiß, Professionalität und Disziplin.»

Vier Torvorlagen stehen für Stiller wettbewerbsübergreifend in dieser Saison bisher zu Buche, selbst getroffen hat er noch nicht. Sein Einfluss auf das VfB-Spiel war schon größer. Weil ihn Themen abseits des Platzes womöglich doch etwas ablenken? Stillers Vertrag läuft noch bis 2028 und enthält eine Ausstiegsklausel über rund 37 Millionen Euro. Dass er früher oder später gern für einen internationalen Topclub spielen würde, gilt als offenes Geheimnis.

Unter Klopp vorerst nicht mehr dabei

Vergangenen Sommer gab es unter anderem Spekulationen über einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League. Aus Italien war unlängst zu hören, dass die AC Mailand den Mittelfeldmann auf dem Zettel haben soll. Die vielen Gerüchte um Stiller hätten vor allem «damit zu tun, dass er sich einen gewissen Status erspielt hat», meinte Coach Hoeneß.