VfB-Boss Wehrle: Keine Eile im Poker um Undav

Stuttgart (dpa) - Im Poker um eine mögliche Vertragsverlängerung von Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav beim VfB Stuttgart ist wohl mit keiner allzu schnellen Entscheidung zu rechnen. «Wir sind mit Deniz und seinem Management im regelmäßigen Austausch. Aktuell fokussieren wir uns aber auf das Saisonfinale», sagte Vorstandschef Alexander Wehrle im «Bild»-Interview. Man werde «die wertschätzenden Gespräche nach der Saison intensivieren».

Undavs Vertrag beim VfB läuft noch bis Mitte 2027. Sowohl der Club als auch der Spieler würden die Zusammenarbeit gerne ausdehnen. Beim Gehalt müssten sich die Stuttgarter mehreren Medienberichten zufolge aber enorm strecken.

«Deniz hat eine sehr gute Quote und ist ein entscheidender Faktor für uns», lobte Wehrle den 29 Jahre alten Angreifer. «Er ist auf und neben dem Platz für uns ein ganz wichtiger Spieler.» Undav hat in der aktuellen Saison bereits 23 Pflichtspieltore für den VfB erzielt und gehört zu den Publikumslieblingen.

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Foto: Harry Langer/dpa Stuttgarts Toptorjäger in dieser Saison: Nationalstürmer Deniz Undav. (Archivbild)

VfB-Boss traut Hoeneß auch die Bayern zu

Auch die Arbeit von Coach Sebastian Hoeneß lobte Wehrle in den höchsten Tönen. «Sebastian ist ein großartiger Trainer», sagte der 51-Jährige. Er traue Hoeneß zu, früher oder später mal den Posten beim FC Bayern München zu übernehmen. «Auch, dass er mit den Bayern irgendwann die Champions League gewinnen könnte», erklärte der VfB-Boss. «Aber das ist Zukunftsmusik.»