Fußball

VfB-Frauen kassieren herben Dämpfer vor einer Rekordkulisse

Weiß-rotes Fußballfest ohne Happy End: Wie Stuttgarts Frauen vor einer Rekordkulisse die Krönung eines stimmungsvollen Nachmittags verpassen.

Die VfB-Frauen spielten vor einer Rekordkulisse in der MHP-Arena Foto: Tom Weller/dpa
Die VfB-Frauen spielten vor einer Rekordkulisse in der MHP-Arena

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz eines Zuschauerrekords haben die Fußballerinnen des VfB Stuttgart einen Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der Spitzenreiter unterlag vor 31.736 Zuschauern dem FSV Mainz 05 mit 2:4 (0:1). Der VfB hatte ein «weiß-rotes Fußballfest» ausgerufen - nie waren mehr Fans bei einer Zweitliga-Partie der Frauen. 

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Jedoch übernahmen die Mainzerinnen die Rolle der Spielverderberinnen. Für die Gäste trafen Vital Kats (30./61./86.) und Johanna Berg (51.). Stuttgarts zwischenzeitlicher Ausgleich durch Dafina Redzepi (49.) sowie Leonie Schetters Schlusspunkt (88.) waren zu wenig.

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