Sieg gegen Wolfsburg II

VfB-Fußballerinnen steigen erstmals in Bundesliga auf

Den Stuttgarter Fußballerinnen gelingt der Durchmarsch. Die Clubbosse lassen sich den entscheidenden Sieg nicht entgehen. Auch ein anderes Spiel der Saison bleibt in besonderer Erinnerung.

Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart spielen kommende Saison erstklassig. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart spielen kommende Saison erstklassig. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Das Team von Trainer Nico Schneck gewann am vorletzten Spieltag mit 4:1 (3:1) gegen die Reserve des VfL Wolfsburg und sicherte sich damit die Zweitliga-Meisterschaft. Schneck hatte erst Ende März die Nachfolge des freigestellten Heiko Gerber übernommen.

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Unter anderem VfB-Präsident Dietmar Allgaier sowie die Vorstände Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth verfolgten den entscheidenden Sieg vor Ort.

VfB-Frauen marschieren durch

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Die Frauenfußball-Abteilung des VfB war erst 2021 gegründet worden. Die Stuttgarter übernahmen das Spielrecht in der Oberliga vom VfB Obertürkheim. Nun stiegen sie bereits zum dritten Mal nacheinander auf.

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Eines der Highlights in der laufenden Saison war das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Zu der Partie am 21. März kamen 31.736 Zuschauer und sorgten somit für eine Rekordkulisse in der 2. Bundesliga.

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