VfB siegt dank Last-Minute-Tor - Kein Fußball-Wunder

Stuttgart (dpa) - Siegpflicht erfüllt, aber das kleine Fußball-Wunder blieb aus: Trotz eines 3:2 (2:1) dank eines Last-Minute-Tores im Vorrundenfinale der Europa League gegen die Young Boys Bern muss der VfB Stuttgart den Umweg über die Playoffs nehmen. Die erforderliche Schützenhilfe für den theoretisch noch möglichen direkten Achtelfinaleinzug blieb aber aus. Der VfB landete in der Endabrechnung auf Platz elf.

Die Stuttgarter dominierten die Partie gegen anfangs schwache Gäste zunächst klar und hatten nach einem furiosen Start nach nicht einmal sieben Minuten schon zweimal getroffen. Doch die Führung dank des Doppelschlags des Offensivduos Deniz Undav (6. Minute) und Ermedin Demirovic (7.) gaben die Schwaben nach ausgelassene Chancen und Nachlässigkeiten in der Defensive wieder her.

In der zweiten Hälfte sah es nach einem Dämpfer aus, ehe Andres Chema in der 90. Minute doch noch den vierten Heimsieg im vierten Auftritt vor eigenem Publikum in dieser Europa-League-Saison perfekt machte. Armin Gigovic (42.) und Sandro Lauper (57.) hatten für Bern zwischenzeitlich ausgeglichen.

Auslosung am Freitag

Am Freitag (13.00 Uhr) werden am UEFA-Hauptsitz in Nyon die Zwischenrunden-Paarungen ausgelost. Angesichts des Wettbewerbsformats kommen nur Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad als mögliche Gegner infrage.

Für ihre Mini-Chance, doch noch das Achtelfinale direkt zu erreichen, mussten die Stuttgarter gewinnen. Und nach einer weiß-roten Choreographie begann die Partie verheißungsvoll. Weit in der Hälfte der Gäste eroberte Innenverteidiger Finn Jeltsch den Ball und nach einer Kombination auf der rechten Seite hatte Undav aus kurzer Distanz wenig Mühe, den Ball über die Linie zu drücken.

Eindringlich hatte Berns Trainer Gerardo Seoane, bis September Coach von Mönchengladbach, vor dem Instinktfußballer gewarnt. Doch der glänzte gleich in der nächsten Aktion auch als Vorbereiter für Sturmspitze Demirovic.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Auf Vorlage von Deniz Undav legte Ermedin Demirovic zum 2:0 nach.

Die Stuttgarter hatten nicht genug, setzten den kriselnden Tabellensechsten der Schweizer Liga weiter unter Druck – und kamen zu vielversprechenden Chancen. Nicht nur, als Jeltsch‘ Schuss von YB-Keeper Marvin Keller an den Pfosten gelenkt wurde, hätte der VfB erhöhen können.

Bredlow hilft mit Fehlpass dem Gegner

Lange hatten die Schwaben das Geschehen im Griff. Doch kurz vor der Pause machte es der Anschluss von Gigovic wieder spannend. Vor dem Gegentor war der Pass des überraschend in der Startelf aufgebotenen Ersatzkeepers Fabian Bredlow beim Gegner gelandet. VfB-Coach Hoeneß hatte zwar angekündigt, das Spiel ernst nehmen zu wollen, dem zuletzt stark parierenden Nationaltorhüter Alexander Nübel aber dennoch einen Abend zum Verschnaufen gegönnt.

VfB-Defensive lässt Torschützen allein